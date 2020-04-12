الشرطة الأمريكية تستخدم العنف مع مواطن رفض ارتداء كمامة فى حافلة.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعاملت الشرطة الأمريكية بقسوة مع أحد ركاب حافلات النقل العام في مدينة فيلادلفيا أحد أكبر مدن بولاية بينسلفينيا الامريكية، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية جانبا من الواقعة، حيث قامت عناصر من الشرطة بجر الرجل قبل حمله عنوة من الحافلة بزعم عدم امتثاله لتفويض يقضي على الركاب ارتداء الأقنعة الواقية لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، وبعد أن أقبلت الشرطة في الولاية على هذا الفعل وجه الراكب سيلا من السباب له لإهانته أمام المواطنين.

Police physically drag a man off of a bus in Philadelphia for allegedly not complying with a mandate that riders must wear masks.



SEPTA has since issued a statement saying it will no longer make face coverings mandatory on public transit. https://t.co/hAP28CsGGk pic.twitter.com/O67qlCOzjr — ABC News (@ABC) April 11, 2020

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار استياء الكثير من المواطنين في مدينة فيلادلفيا مما اضطر شركة النقل العام في المدينة SEPTAإلى إصدار قرار منذ ذلك الحين قالت فيه إنها لن تجعل تغطية الوجه إلزامية على الركاب عند استقلال وسائل النقل العام.



الشرطة الامريكية تتعامل مع الراكب

وعلى جانب آخر، ومع بحث المستشفيات في البلاد عن أجهزة التنفس الصناعى الشحيحة لعلاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة الذين أصيبوا بفيروس كورونا التاجي الجديد، بدأ الصيادلة في أمريكا إصدار إنذار قد يصبح عاجلاً بنفس القدر: تتناقص الأدوية التي تسير جنبًا إلى جنب مع أجهزة التنفس الصناعى حتى مع ارتفاع الطلب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال مايكل جانيو ، من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي ، إن الطلب على الأدوية في مستشفيات نيويورك الكبرى قد ارتفع بنسبة تصل إلى 600٪ خلال الشهر الماضي ، على الرغم من توقف المستشفيات عن استخدامها للجراحة الاختيارية.

وقال "بول أبراموفيتز"، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي في رسالة بتاريخ 1 أبريل إلى نائب الرئيس مايك بنس ، الذي يقود فرقة العمل الخاصة بالفيروسات التاجية للرئيس دونالد ترامب: "ستصبح أجهزة التنفس الصناعى هذه عديمة الفائدة بدون إمدادات كافية من الأدوية.