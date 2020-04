الشرطة الأمريكية تستخدم العنف مع مواطن رفض ارتداء كمامة فى حافلة.. فيديو

تعاملت الشرطة الأمريكية بقسوة مع أحد ركاب حافلات النقل العام في مدينة فيلادلفيا أحد أكبر مدن بولاية بينسلفينيا الامريكية، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية جانبا من الواقعة، حيث قامت عناصر من الشرطة بجر الرجل قبل حمله عنوة من الحافلة بزعم عدم امتثاله لتفويض يقضي على الركاب ارتداء الأقنعة الواقية لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، وبعد أن أقبلت الشرطة في الولاية على هذا الفعل وجه الراكب سيلا من السباب له لإهانته أمام المواطنين.

