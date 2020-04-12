السياحة والآثار: إنهاء تعقيم بعض المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية

كتبت آمال رسلان

انتهت وزارة السياحة والآثار من أعمال تعقيم وتطهير عدد من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك استمرارا لأعمال تطهير وتعقيم المتاحف والمواقع الأثرية التي تقوم بها الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح د. أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، انه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير عدد من الآثار القبطية منها منطقة آثار شجرة مريم بالمطرية، دير السيدة العذراء بالقوصية ودير السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط، ومنطقة ابو مينا بالإسكندرية ودير الأنبا سمعان بمحافظة أسوان.

بالإضافة الي جميع الآثار الاسلامية الموجوده في شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية وقلعة صلاح الدين ومنطقة السلطان حسن والرفاعي ومنطقة الأزهر والغوري وبيت السحيمي، وبيت السناري بالسيدة زينب، وتكية وجامع ابو الذهب بمنطقة الأزهر والمجموعة الأثرية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي وقلعة القصير بمحافظة البحر الأحمر وقلعة قايتباي وكوم الناضورة بالإسكندرية.

ومن الآثار اليهودية تم تعقيم معبد موسى بن ميمون بحارة اليهود بالجمالية بالقاهرة، وإلياهو هانبي بالاسكندرية. وقررت وزارة السياحة والآثار استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية امام الزيارة لحين إشعار اخر، بالإضافة إلى استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية وحتى 23 إبريل .

ويأتى ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء باستمرار حظر التجوال وتعليق حركة الطيران والاحتفاليات التي تضم عدد كبير من تجمعات المواطنين، واستمرار غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الرياضية، وذلك استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرء لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد".

وخلال هذه الفترة سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.