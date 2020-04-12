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السياحة العالمية تطلق مسابقة عالمية لتحفيز الأفكار المبتكرة للترويج لسياحة الطعام

الأحد، 12 أبريل 2020 01:43 م
السياحة العالمية تطلق مسابقة عالمية لتحفيز الأفكار المبتكرة للترويج لسياحة الطعام سياحة الطعام
كتبت آمال رسلان 

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أطلقت منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع مركز الباسك للطهي المسابقة العالمية الثانية للشركات الناشئة في مجال فن الطهو، والتى تهدف إلى تحفيز الابتكارات التي يمكن أن تحدث تحول فى قطاع سياحة تذوق الطعام في المستقبل القريب.

ودعت المنظمة إلى المشاركة من كافة دول العالم بأفكار جديدة للترويج لسياحة الطعام، وآخر موعد لتلقى المشاريع 30 مايو، وأكدت "ساعد في تحويل سياحة تذوق الطعام عندما نستطيع السفر غدا، فالمنظمة تبحث عن أفضل الأفكار والابتكارات في هذا المجال المثير".

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه منظمة السياحة العالمية (UNWTO) ، ومركز الباسك للطهي (BCC) وحكومة فلاندرز، تأجيل المنتدى العالمي السادس لمنظمة السياحة العالمية بشأن سياحة المطاعم لمدة عام، في ضوء تأثير COVID-19، والذى كان المقرر عقده فمنى الفترة من 1 إلى 3 يونيو في بروج، على أن يعقد فى يونية 2021، مع استمرار المسابقة العالمية التى كانت ستتم خلاله.

 

وأكدت المنظمة إن التأثير الذي لا شك فيه لفن الطهو في السفر، والطلب المتزايد على سياحة تذوق الطعام، جعل هذا النمط واحد من القطاعات التي تتمتع بفرص التنمية الأكبر التي تجذب اهتمامًا متزايدًا من جانب الحكومات.

ولفتت إلى أن السياحة الغذائية أصبحت واحدة من أكثر قطاعات السياحة ديناميكية وإبداعًا ، وفي الوقت نفسه ، وضعت نفسها بشكل طبيعي كعنصر لتنويع السياحة مع تأثير كبير على تعزيز التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي.

 

وأشارت إلى أن سياحة تذوق الطعام هي في حد ذاتها حافز للإبداع والابتكار والنمو المستدام، حيث يمكن للشركات الناشئة ذات الرؤى المفتوحة أن تقترح سيناريوهات مستقبلية جديدة، لها تأثير إيجابي وعرضي على مختلف القطاعات حتى يتمكنوا من التعاون والمساهمة في التنمية المستدامة للأمم المتحدة الأهداف.

 


السياحة العالمية

سياحة الطعام

كورونا

اخبار مصر

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