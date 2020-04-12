اليوم السابع
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السياحة الجزائرية تخصص 61 مؤسسة فندقية لاستقبال العائدين من الخارج

الأحد، 12 أبريل 2020 02:40 م
السياحة الجزائرية تخصص 61 مؤسسة فندقية لاستقبال العائدين من الخارج فنادق للحجر
كتبت آمال رسلان 

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كشف وزير السياحة الجزائرى حسن مرموري، عن تخصيص 61 مؤسسة فندقية موزعة على 18 ولاية، لاستقبال 8721 جزائري تمت إعادتهم من الخارج عبر رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، بعد أن كانوا عالقين في مختلف المطارات التابعة لدول أجنبية.

ولفت وزير السياحة الجزائرى إلى أنه تم بالفعل استقبال 4298 منهم في 18 فندقا عموميا، للخضوع للحجر الصحي قبل الالتحاق بذويهم، مؤكدا أن تقييم وتحديد الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة المحلية جراء تفشي وباء "كورونا" أمر سابق لأوانه، لأن الوزارة بصدد جمع المعطيات للوقوف على الوضع في الميدان

وأكد المسؤول الأول عن القطاع السياحي أن جميع الفنادق المتوفرة في الجزائر استجابت لتعليمات الوزارة وأغلقت أبوابها لتفادي انتشار فيروس "كوفيد 19"، إلى جانب الوكالات السياحية والهيئات الأخرى التابعة للقطاع، مشيرا إلى أن بعض الفنادق التابعة للقطاع لم تبخل بخدماتها على العائدين الجزائريين من دول أجنبية لأسباب مختلفة بعد أن تم إجلاؤهم من مطارات عديدة، حيث قبل أصحابها أن تتحول مؤسساتهم إلى مراكز للحجر الصحي.

ولفت إلى خضوع 8721 جزائري ممن عادوا إلى أرض الوطن للحجر الصحي في 61 مؤسسة فندقية بـ 18 ولاية عبر الوطن، منهم 4298 أقاموا بـ 18 مؤسسة فندقية عمومية، وسيتواصل تجند هذه المؤسسات مع تواصل إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج.

وخصصت وزارة السياحة 5 فنادق لاستقبال الرعايا الجزائريين العائدين من الإمارات، ويقدر عدد الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات، أكثر من 900، حيث سيتم إجلاؤهم عبر مرحلتين، اليوم وغدا.

ولفت الوزير إلى أن وزارته تقوم بالتنسيق الدائم والمتواصل مع مختلف الفاعلين والمتعاملين في قطاع الصحة بهدف تعبئة كل الطاقات البشرية والمادية المتوفرة، للإسهام في مواجهة انتشار هذا الفيروس".

وكانت سفارة الجزائر فى أبو ظبى، أبلغت الجزائريين العالقين بمطار دبى، أنه قد تم ترتيب أربع رحلات جوية لإجلائهم إلى الجزائر بدء من يوم المقبل.

 

 


الجزائر

حجر صحى

كورونا

اخبار مصر

فيروس كورونا

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