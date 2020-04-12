السعودية: 7 حالات وفاة و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

أعلن الدكتور محمد العبد الله المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4462، مشيرا إلى شفاء 41 حالة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 761.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد لعرض آخر تحديثات إصابات كورونا فى البلاد، إن هناك 7 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 59، منوها إلى وجود أكثر من 40 ألف شخص في الحجر والعزل المنزلي.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية على لسان متحدثها الرسمى، أن السعودية سجلت 364 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التى أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة فى تصريحات سابق إن التزام المجتمع بالإجراءات فى هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهى فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.