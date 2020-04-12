اليوم السابع
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الزراعة: لجان متابعة لصرف الأسمدة ونحذر المتلاعبين بالسعر المدعم

الأحد، 12 أبريل 2020 02:04 م
الزراعة: لجان متابعة لصرف الأسمدة ونحذر المتلاعبين بالسعر المدعم السمدة الزراعية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن هناك رقابة مشددة على توزيع الأسمدة الصيفية بالسعر المدعم، محذرا من التلاعب في أى من المقررات السمادية خاصة السعر المدعم، مضيفا أن الجمعيات الزراعية تواصل صرف الأسمدة بناء على لجان معاينة لمن يزرع الأرض فعليا، خاصة "الأرز والذرة والقطن"، واستمرار الصرف للخضروات وقصب السكر، والمحاصيل البستانية "الفاكهة"، ويتم التوزيع من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح".

وأضاف "الشناوى"، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جميع شركات الأسمدة تعهدت حاليا بتوريد حصتها لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الصيفى، مشير إلى أن الأسمدة موجودة بمخازن الجمعيات ولا توجد اختناقات بالسوق ، ويتم توفير 2.2 مليون طن أسمدة احتياجات الموسم الزراعى الصيفى من خلال عقود ملزمة للشركات المنتجة للاسمدة بتوريد الكميات المتفق عليها لتوزيعها على المزارعين.

وتابع "الشناوى" أن الوزارة استعدت لموسم الزراعات الصيفية بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لجميع الزراعات بسعرها المدعم " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه ، والنترات 159.5 جنيه ، وتطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها " البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه الى المكان المحدد سواء جمعيات " اصلاح ، ائتمان ،استصلاح" او مخازن البنك الزراعى ، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة الى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.

 

 


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