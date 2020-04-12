الزراعة: تطهير أكثر من 20 ألف منشأة حكومية مجانًا للوقاية من فيروس كورونا

كتب عز النوبى

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، تقريراً من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات بتطهير عدد 16489 وبيانتها كالتالى:-

محافظة اسوان عدد الجهات التى تم تطهيرها 36، محافظة السويس عدد الجهات التى تم تطهيرها 14، محافظة بورسعيد عدد الجهات التى تم تطهيرها 52، محافظة القاهرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 212، محافظة المنوفية عدد الجهات التى تم تطهيرها 245، محافظة الجيزة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1051، محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1290، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 165، محافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 821، محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 1283، محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 97.

ومحافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 449، محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 624، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 220، محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 61، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 135، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 4955، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2050، محافظة دمياط عدد الجهات التى تم تطهيرها 176

محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 131، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 136، محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 622، محافظة اسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 890، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 444، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 6، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 24، حيث وصل اجمالى ما تم تطهيره فى الفترة من 14 مارس 2020 حتى 11 ابريل 2020 الى 16489.

كما تلقى وزير الزراعة تقريراً من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة يفيد قيام مديريات الزراعة بالمحافظات بالاشتراك مع الادراة المركزية لمكافحة الافات الزراعية بتطهير عدد 4480 وبيانتها كالتالى:-

محافظة القاهرة عدد ما تم تطهيرها 24،محافظة الجيزة عدد ما تم تطهيرها 114، محافظة الغربية عدد ما تم تطهيرها 160، محافظة الاقصر عدد ما تم تطهيرها 200، محافظة القليوبية عدد ما تم تطهيرها 244، محافظة الفيوم عدد ما تم تطهيرها 202، محافظة السويس عدد ما تم تطهيرها 24، محافظة اسوان عدد ما تم تطهيرها 155، محافظة البحر الاحمر عدد ما تم تطهيرها 42، محافظة الشرقية عدد ما تم تطهيرها 218، محافظة دمياط عدد ما تم تطهيرها 186، محافظة مطروح عدد ما تم تطهيرها 52، محافظة المنوفية عدد ما تم تطهيرها 400، محافظة الوادى الجديد عدد ما تم تطهيرها 15، محافظة الدقهلية عدد ما تم تطهيرها 350، محافظة المنيا عدد ما تم تطهيرها 300، محافظة سوهاج عدد ما تم تطهيرها 355

محافظة كفرالشيخ عدد ما تم تطهيرها 189، محافظة الاسكندرية عدد ما تم تطهيرها 90 ، محافظة الاسماعيلية عدد ما تم تطهيرها 105، محافظة البحيرة عدد ما تم تطهيرها 400 ، محافظة بورسعيد عدد ما تم تطهيرها 110، محافظة اسيوط عدد ما تم تطهيرها 285، محافظة بنى سويف عدد ما تم تطهيرها 260.