"الزراعة" تحدد 6 توصيات لمحصول العنب الصيفى.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر اليوم "اليوم السابع"، عددًا من الإرشادات التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والخاصة بحدائق العنب الصيفى خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات الموسم الجديد.

وجاءت أهم الإرشادات الفنية والتوصيات لمحصول العنب الصيفى خاصة طرق التسميد والرى كالآتى:

-الاستمرار في التطويش للأفرع الرئيسية والأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى 30- 50سم.

-التخلص من الحشائش الموجودة بالمزرعة.

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والتعفير ضد البياض الزغبي حسب توصيات برنامج المكافحة الموصي به من وزارة الزراعة.

-الاستمرار في إزالة السرطانات، وتربيط الفروع ورفعها علي السلك باستخدام البلاستيك

-زيادة عدد الخراطيم إلى 2خرطوم بدل من خرطوم واحد في حالة التنقيط.

وعن طرق التسميد، في حالة الري بالتنقيط:

ـ الرية الأولى : يضاف 2 لتر حامض هيوميك أسد للفدان.

- الرية الثانية: 3كجم نترات كالسيوم للفدان.

ـ الرية الثالثة: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

- الرية الرابعة: يضاف 3 كجم سلفات نشادر للفدان .

- الرية الخامسة: يضاف 4 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19 للفدان.

- الرية السادسة: يضاف 4 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان .

التسميد الورقي.

- يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر و يكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كالأتي :

350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا.

الري: يتم الري اليومي، 20 دقيقة ري بدون تسميد +20دقيقة ري بتسميد +10دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .