اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: ارتفاع صادرات 3 محاصيل خضر وفاكهة لـ1.4 مليون طن

الأحد، 12 أبريل 2020 11:58 ص
الزراعة: ارتفاع صادرات 3 محاصيل خضر وفاكهة لـ1.4 مليون طن الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات 3 محاصيل لما يقرب من مليون و400ألف طن وهى الموالح ، والبطاطس ، والبصل ، وهناك تدفق ملحوظ في الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والأوربية، وفتح منافذ جديدة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن إجمالي صادرات مصر من الموالح منذ بدء الموسم التصدير الجديد بلغ 970 ألف طن، بينما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من البطاطس 355 ألف طن، تلاها في المركز الثالث البصل بإجمالي 71 ألف طن ، مضيفا أن اجمالى 3 محاصيل تصديرية بلغت ما يقرب من مليون و400 ألف طن وجارى الشحن .

وأضاف" العطار "، انه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي بعد حالة الإنكماش في القطاع السياحي بسبب إنتشار فيروس كورونا عالميا ، موضحا زيادة تدفق صادرات الموالح الى الصين " بكين " وتعافى السوق ، بالإضافة الى انفراج في عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الاوربية ، مشير الى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق العالمية، حيث يعبتر البرتقال المصرى من اجود أصناف البرتقال فى العالم.

كان السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، تدخل لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير ، وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة ) والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والمواني مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.


الصادرات الزراعية

صادرات البرتقال

صادرات البطاطس

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة