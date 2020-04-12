الزراعة: ارتفاع صادرات 3 محاصيل خضر وفاكهة لـ1.4 مليون طن

كتب عز النوبى

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات 3 محاصيل لما يقرب من مليون و400ألف طن وهى الموالح ، والبطاطس ، والبصل ، وهناك تدفق ملحوظ في الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والأوربية، وفتح منافذ جديدة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن إجمالي صادرات مصر من الموالح منذ بدء الموسم التصدير الجديد بلغ 970 ألف طن، بينما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من البطاطس 355 ألف طن، تلاها في المركز الثالث البصل بإجمالي 71 ألف طن ، مضيفا أن اجمالى 3 محاصيل تصديرية بلغت ما يقرب من مليون و400 ألف طن وجارى الشحن .

وأضاف" العطار "، انه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي بعد حالة الإنكماش في القطاع السياحي بسبب إنتشار فيروس كورونا عالميا ، موضحا زيادة تدفق صادرات الموالح الى الصين " بكين " وتعافى السوق ، بالإضافة الى انفراج في عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الاوربية ، مشير الى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق العالمية، حيث يعبتر البرتقال المصرى من اجود أصناف البرتقال فى العالم.

كان السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، تدخل لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير ، وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة ) والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والمواني مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.