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الرى: تنفيذ برامج التدريب للمهندسين بتقنية التعلم عن بعد للحماية من كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 06:00 ص
الرى: تنفيذ برامج التدريب للمهندسين بتقنية التعلم عن بعد للحماية من كورونا وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي أنه يتم تنفيذ برامج التدريب بتقنية التعلم عن بُعد للمهندسين للحماية من كورونا، وأنه جارٍ حاليًا الإعداد لتنفيذ برنامج تدريبي للقيادات الهندسية الشابة وكذلك برنامج للقيادات الإدارية.

وأضاف عنتر  فى تصريحات له أن هذه فرصة لتسويق تكنولوجيا التواصل والتعلم عن بُعد والتوسع فى استخدامها، وجارٍ حاليًا تجهيز فرع تدريب المنصورة.

وأكد عنتر الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد  بالمقر الرئيسى والفروع  والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع وتواجد الحد الأدنى من المهندسين والعاملين بما يضمن استمرار منظومة العمل.

ونظم قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال 2019 ، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً ، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً ، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .

أوضح الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بأن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية، لافتًا إلى أن البرامج استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

وعلى الصعيد الإقليمي وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة في مجال التدريب وتنمية القدرات فقد تم تنفيذ 34 برامج تدريبية، بالتعاون مع وزارة البيئة تنوعت هذه البرامج مابين برامج إدارية وبرامج تنمية مهارات ليصل إجمالي ما تم تدريبه (660) متدربا من وزارة البيئة.

وأضاف عنتر بأنه فى إطار البروتوكول الموقع بين كل من قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ووكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، فقد تم تنفيذ (4) برنامج تدريبية فى مجال المياه (إمدادات المياه في المناطق الريفية) وتستهدف 39 متدربا من (إداريين - جيولوجيين - مهندسين مدنى) من وزارة المياة والبيئة لدولة اليمن الشقيق.

 


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