اليوم السابع
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الرى: تعقيم مبنى الوزارة وجراجات السيارات لمواجهة كورونا .. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 03:40 م
الرى: تعقيم مبنى الوزارة وجراجات السيارات لمواجهة كورونا .. صور الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا
كتبت أسماء نصار

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قالت وزارة الموارد المائية والرى إن الإدارة المركزية للأمن بديوان عام الوزارة عقمت صباح اليوم الأحد، مبنى الوزارة ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له وذلك ضمن أعمال التطهيرات والتعقيمات في ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار حرص الوزارة على صحة العاملين بها.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية لموسم الصيف .


وشدد عبد العاطى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.



 ولفت إلى أنه يتم بصفة دورية دراسه ومتابعه طلبات اعضاء مجلس النواب وتلبية كافة احتياجات جهات الإسناد المتعلقة بالخطة الإستثمارية والمستحقات والتعويضات واعادات ترتيب اولويات الاعتمادات بالتنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة .



يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية علي إختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.




 

الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا (1)
الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا 
 
الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا (2)
الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا
 
الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا (3)
الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا
 

 

 

الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا (4)
الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا

 

 

الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا (5)
الرى تعقم مبنى الوزارة وجراحات السيارات لمواجهة كورونا 

 


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