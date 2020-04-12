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الدفاع الفرنسية: وضع طاقم حاملة الطائرات شارل ديجول فى عزل صحى لمدة 14 يوم

الأحد، 12 أبريل 2020 02:10 م
الدفاع الفرنسية: وضع طاقم حاملة الطائرات شارل ديجول فى عزل صحى لمدة 14 يوم حاملة الطائرات شارل ديجول
كتب: أحمد علوى

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قالت وزارة الدفاع الفرنسية، ان الدولة ستنظم الآن الحجر الصحي للأفراد من الجنود الذين كانوا على حاملة الطائرات النووية الفرنسية شارل ديجول، والتي تم ظهر ان هناك 50 بحار فيها حصل على نتيجة إيجابية للفيروس التاجي.

وأشارت الوزارة الفرنسية، إلى أنه من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات، اليوم الأحد 12 أبريل إلى تولون، ومن المقرر احتجاز أطقم حاملة الطائرات والمجموعة الجوية على متنها لمدة 14 يومًا "في مرفقات عسكرية قبل الوصول إلى منازلهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الجمعة عن وجود 50 إصابة مؤكدة بين الجنود الفرنسيين بفيروس كورونا الموجودين على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول"، بحسب ما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الفرنسية بيانا جاء فيه التالي: " أكدت الاختبارات التي أجريت على الجنود المتواجدين على متن حاملة الطائرات بوجود 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة: "تم إجلاء ثلاثة بحارة بالطائرة لنقلهم إلى مستشفى في فرنسا"، مشيرا  إلى أن حاملة الطائرات تواصل رحلتها الى تولون.

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

وتابعت فان كيروكوف قائلة أنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".


كورونا

الدفاع الفرنسى

شارل ديجول

فرنسا

اخبار العالم

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