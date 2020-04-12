الخارجية الروسية: أزمة كورونا تمثل تحديا عالميا ولا يجب تسييسها

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إنه من المهم جدا تجنب تسييس أزمة كورونا والتي تمثل تحديا عالميا للمجتمع الدولي بأسره ويتطلب إجراءات منسقة من جميع الدول.

ووفقا لما نشره موقع "سبوتنيك"، أوضحت الوزارة في بيان أن "ادعاءات واشنطن الأخيرة ضد منظمة الصحة العالمية محاولة للتنصل من المسؤولية عن وضع تفشي وباء "كوفيد-19" في الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد في وقت سابق، بتعليق دفع المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب: "سنعلق تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية بالنظر لإخفاقهم في توخي آثار تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "منظمة الصحة العالمية تنحاز للصين بصورة كبيرة، رغم أنها تلقت منا أموالا طائلة. وانتقدت قراري بمنع دخول الصينيين إلى الولايات المتحدة".