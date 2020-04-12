وأكد ملحم أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاعهم واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، خاصة وزارة شئون القدس والمحافظة، والصعوبات التي تقف أمامهم خلال قيامهم بواجبهم في تقديم الخدمات لهم جراء المعيقات التي توضع من قبل الاحتلال، التي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها.

وأدانت الحكومة الفلسطينية إجراءات الاحتلال التي تعطل قيام الهيئات والمؤسسات الوطنية بواجباتها تجاه الفلسطينين، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحمل إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي.

وكان مدير عام الرعاية الأولية فى وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، قال اليوم الأحد، إنه لم تسجل أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 268 حالة، تماثلت 58 منها للشفاء، وأضاف كمال - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن نتائج 521 عينة أخذت من مختلف محافظات البلاد جاءت سلبية، أى أنها غير مصابة.