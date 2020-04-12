الحكومة الباكستانية تعلن غدا تمديد فترة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا

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قالت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستانى، لشؤون الإعلام، فردوس عاشق، إن الحكومة الفيدرالية بالتشاور مع حكومات الأقاليم، ستقرر حول تمديد فترة الإغلاق بالبلاد فى 13 أبريل الجارى، بسبب انتشار فيروس "كورونا"، علمًا بأن باكستان قد قررت إغلاق البلاد جزئيًا حتى 14 أبريل الجارى.

فيما صرح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الصحة، الدكتور ظفر ميرزا، اليوم، الأحد، بأن أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) فى باكستان ارتفعت إلى 4788 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن ميرزا ، قوله إنه تم تسجيل 72 حالة وفاة بسبب "كورونا" فى البلاد، وحث الشعب الباكستاني على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروس.

وأضاف ميرزا، فى حديثه لمحطة تلفزيونية محلية، أن الشعب عليه مواصلة اتخاذ الوقاية باعتبارها السبيل الوحيد للحماية من الوباء العالمى، وأكد أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الأطباء والكوادر الطبية المستلزمات والمعدات الطبية.