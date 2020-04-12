اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 05:23 م
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الجريدة الرسمية تنشر إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية للمعهد الفنى الصحى بالغربية

الأحد، 12 أبريل 2020 05:08 م
الجريدة الرسمية تنشر إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية للمعهد الفنى الصحى بالغربية محافظة الغربية
الغربية عادل ضرة

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية المعهد الفني الصحي بمحافظة الغربية 

وجاء في الإعلان يعلن المعهد الفني الصحي بمحافظة الغربية فقدان بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاصه بالمعهد برقم 19966 واعتبارها ملغيه وان من يستخدمها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، حيث استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

 

- البنزين 95 سعره   8.50 جنيه للتر

- البنزين 92 سعره 7.50 جنيه للتر

- البنزين 80 سعره 6.25 جنيه للتر

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا اليوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية

 

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الجريدة الرسمية

المعهد الفني الصحي بطنطا

خاتم شعار الجمهورية

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