التنمية المحلية: إزالة 6500 حالة تعد على الأراضى تنفيذا لتكليفات الرئيس

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال ال24 ساعة الأخيرة فيما يخص تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة ، ومنع البناء علي الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء .

وقال اللواء محمود شعراوي ، أن التقرير أشار إلى أن الحملات التى قامت بها المحافظات أسفرت عن إزالة 200 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 850 حالة واستعادة حوالي مليون و750 ألف متر مربع وإزالة 68 حالة تعدى بالزراعة علي 620 فدان من أملاك الدولة بالمحافظات ، كما تم إزالة 200 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 2850حالة بإجمالي 60 ألف متر مربع ، و400 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى 2800 حالة إزالة بمساحات حوالي 1400 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن السادة المحافظين والأجهزة التنفيذية تقوم بجهود كبيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات ، لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون وإستعادة حقوق الدولة كاملة ومنع محاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .