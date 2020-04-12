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ضمن "شنطة رمضان"..

التموين: صرف سلع بقيمة 1000 جنيه للعاملين بالشركة العامة للجملة

الأحد، 12 أبريل 2020 03:24 م
التموين: صرف سلع بقيمة 1000 جنيه للعاملين بالشركة العامة للجملة شنطة رمضان
كتب مدحت وهبة

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قررت الشركة العامة لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع بقيمة 1000 جنيه لجميع العاملين الدائمين والمؤقتين وكذلك للعاملين بأجر يومى بقيمة 700 جنيه ضمن شنطة رمضان وأن يحظر صرف القيمة نقدا للعمال مع عدم إجبارهم على صرف اى سلعة او مجموعه سلع محددة وأن يتم الصرف من اقرب منفذ بالنسبة للعامل وذلك بمناسبة شهر رمضان والاحتفالات باعياد شم النسيم

تواصل شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف وفقا لجداول منظمة، منعا للتكدس وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم صرف 57% ضمن مقررات شهر أبريل حتى الآن، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات على مدار أيام الشهر.
 
وتقوم منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة أيضًا بإتاحة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، كما حرص المواطنون على عدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.

وكان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى، وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.

وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

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