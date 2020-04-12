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التشيك تفرض قواعد صارمة لارتداء الكمامات بسبب كورونا ولم تستثن العراة

الأحد، 12 أبريل 2020 11:56 ص
التشيك تفرض قواعد صارمة لارتداء الكمامات بسبب كورونا ولم تستثن العراة الشرطة التشيكية على شاطئ العراة
كتبت هناء أبو العز

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فرضت جمهورية التشيك قواعد صارمة على ارتداء الكمامات لوقف تفشي فيروس كورونا، ولم تستثن حتى العراة في أماكنهم الخاصة، وفق ما نقلت شبكة سي إن إن الأميركية.
 
وبدأت الدولة الأوروبية فى تخفيف القيود المفروضة بسبب الفيروس، بيد أنه فى ذروة المخاوف فى آواخر الشهر الماضى، تم استدعاء الشرطة لتذكير الناس بضرورة ارتداء الكمامات حتى بالنسبة للعراة.
 
وأصدر القائمون على إنفاذ القانون التشيكيون تحذيرًا بعد استدعاء الضباط  في بلدة لازنيبباتش الصغيرة، شرق  براج، بسبب شكاوى من العراة الذين ينعمون بالطقس الدافئ دون وضع الكمامات.
 
وجاء في بيان للشرطة أنه لسوء الحظ، تجمع العديد من المواطنين من أجل حمامات الشمس في مجموعات كبيرة، ولم يكن بعضهم يرتدون كمامات الوجه، وعند وصول الشرطة، وافق الجميع على احترام اللوائح الحكومية.
 
وقال الموقع إنه يُسمح للمواطنين بعدم ارتداء الملابس في مواقع محددة، ولكن لا يزال يتعين عليهم تغطية أفواههم، والتجمع بأعداد مناسبة فقط".
 
ويبدو أن الرسالة قد تم الاستجابة لها، وقال البيان إن دورية شرطة لاحقة وجدت أنه من بين 150 شخصا تمت مواجهتهم، يحتاج نصفهم فقط إلى التذكير بارتداء الكمامات.
 

التشيك

العراة

شاطئ العراة

كورونا

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