اليوم السابع
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الامارات تسير رحلات خاصة لأوروبا واليابان هذا الشهر

الأحد، 12 أبريل 2020 04:54 م
الامارات تسير رحلات خاصة لأوروبا واليابان هذا الشهر طيران الامارات
(رويترز)

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قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ومقرها أبوظبي اليوم الأحد إنها ستسير رحلات خاصة إلى بروكسل ودبلن ولندن وطوكيو وزوريخ بين 14 و 22 أبريل.
 
وتسمح الإمارات بعدد محدود من الرحلات المتجهة للخارج فقط للراغبين في مغادرة البلاد بعد تعليق الخدمات المنتظمة الشهر الماضي.

وقد أعلنت مطارات دبى عبر موقعها الإلكترونى أنه اعتبارًا من 12 أبريل ستستأنف شركة طيران الإمارات عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3 فى مطار دبي الدولي، وفق بيان رسمى.

ونصحت مطارات دبي في البيان الركاب بالاتصال بشركة طيران الإمارات مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجز السفر، وقالت إن جميع الركاب المغادرين سيخضعون للمسح الحرارى، وطالبت الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدى.

 

ويأتى هذا الإعلان بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات اعتبارًا من 24 مارس وحتى إشعار آخر، وبصرف النظر عن عمليات طيران الإمارات المذكورة أعلاه سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال هذه الفترة.

 

وتواصل مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة عملائنا الكرام ومجتمعنا وموظفينا.

ومن  جهة أخرى قالت فريدة الحوسنى مدير إدارة الأمراض المعدية في دائرة الصحة بأبوظبي إن عدد حالات الشفاء في الامارات ارتفع إلى 588 حالة بعد تسجيل 170 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس  كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافتأن إجراء 20 ألف فحص جديد للمواطنين والمقيميــــن في مختلـــــــف مناطـــــق الدولة، والتي ساهمت في الكشف عن 376 حالة إصابة جديدة بفيروس  كورونا المستجد من مختلف الجنسيات، جميعها بحالة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 3736 حالة و4 حالات وفاة من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة في الدولة 20 حالة.

 

 


طيران

الامارات

دبي

كورونا

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