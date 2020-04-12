الامارات تسير رحلات خاصة لأوروبا واليابان هذا الشهر

(رويترز)

قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ومقرها أبوظبي اليوم الأحد إنها ستسير رحلات خاصة إلى بروكسل ودبلن ولندن وطوكيو وزوريخ بين 14 و 22 أبريل.

وتسمح الإمارات بعدد محدود من الرحلات المتجهة للخارج فقط للراغبين في مغادرة البلاد بعد تعليق الخدمات المنتظمة الشهر الماضي.