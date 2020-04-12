اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 09:06 م
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الاتحاد الأوروبى يعلق مهام قواته فى مالى بسبب تفشى كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 07:39 م
الاتحاد الأوروبى يعلق مهام قواته فى مالى بسبب تفشى كورونا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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قرر الاتحاد الأوروبى، تعليق أنشطة بعثته التدريبية فى مالى بعد أن تأكدت إصابة أحد عناصر الوحدة العسكرية بوباء كورونا القاتل.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مكتب الإعلام التابع للبعثة الأوروبية في مالي فى بيان صادر عنه، أنه تم عزل الوحدة التي يعمل فيها المصاب ووضعها تحت المراقبة الصحية.

وأضاف أن قرار تعليق مهام القوة الأوروبية مؤقت وضروري ويُتخذ كإجراء وقائي بهدف حماية كل من أفراد البعثة والقوات المسلحة المالية والسكان المحليين من انتشار الوباء.  

وأعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي السبت، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 87 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية مساء اليوم - شفاء 22 شخصا ووفاة سبعة أشخاص.

وقررت الحكومة المالية - هذا الاسبوع - تمديد إغلاق المدارس والجامعات الى التاسع من شهر مايو المقبل.


كورونا

تفشى كورونا

الاتحاد الاوروبى

مالى

مكافحه كورونا

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