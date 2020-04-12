الإمارات تعلن بدء استخدام بلازما دم المتعافين من كورونا فى علاج مصابى

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن البدء في استخدام العلاج بالبلازما إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني، وفق " روسيا اليوم" ، إلى أنه تم رصد 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 3736 حالة إصابة حتى الآن، كما أعلنت عن تماثل 170 حالة جديدة للشفاء، و 4 حالات وفاة جديدة ليصل المجموع إلى 20 حالة في البلاد.

وقالت الحوسني: "الارتفاع في حالات الشفاء يعود لطبيعة الحالات المسجلة، والتي تعد أغلبها حالات بسيطة، وأنها تتعافي بشكل تلقائي بعد فترة من الوقت تتراوح ما بين أسبوعين أو 3 أسابيع".

وأضافت: "بعض الدراسات المبدئية أثبتت فعالية عدد من الأدوية المستخدمة في الدولة مثل كلوروكوين، وهيدوركسي كلوروكوين،، بالإضافة لأدوية أخرى مضادة للفيروسات، وتتم المتابعة بشكل مستمر للتأكد من فعاليتها، والتي تقاس بتقليل مدة العدوى والمضاعفات، وتسريع عملية الشفاء".

وكشفت عن أن الإمارات، بدأت في استخدام العلاج بالبلازما إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى لفيروس كورونا المستجد، ويستمر حاليا قياس فعاليته من خلال الدراسات والأبحاث.

وأكدت الحوسني، على أن التعامل مع المتوفين بالفيروس في الدولة، يتم بصورة تضمن إكرام الميت، حيث يتم إجراء عملية الغسيل بالطريقة الصحيحة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، مع اتباع الاجراءات الوقائية.