اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تحتفى اليوم بمرور 50 عاما على أول رحلة بشرية للفضاء

الأحد، 12 أبريل 2020 11:45 ص
الأمم المتحدة تحتفى اليوم بمرور 50 عاما على أول رحلة بشرية للفضاء رحلة فضائية- ارشيفيه
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفى الأمم المتحدة في يوم 12 أبريل باليوم العالمى لأول رحلة فضائية، حيث يمر اليوم 50 عاما على هذه الطفرة البشرية ووصول أول رحلة إلى الفضاء الخارجي ، وفق الأمم المتحدة.

وشهد أبريل 1961 أول رحلة بشرية فضائية، عندما أنطلق المواطن السوفيتي يوري جاجرين إلى الفضاء الخارجي ليفتح بذلك السبيل أمام استكشاف الفضاء لما فيه نفع الإنسانية، وفي 4 أكتوبر 1957، أُطلق أول قمر صناعي من صنع الإنسان (سبيوتنيك1) إلى الفضاء الخارجي، ليفتح الباب أما استكشاف الفضاء.

وأعلنت لأمم المتحدة " نذكر بالتاريخ المبهر الذي صنعه الإنسان بوجوده في الفضاء الخارجي والإنجازات العظيمة التي تحققت منذ أول رحلة بشرية إلى الفضاء الخارجي، وخصوصا عندما أصبحت فالانتينا تيريشكوفا أول امرأة تحلق في مدار حول الأرض في 16 يونيه 1963 وعندما أصبح نيل آرمسترونج أول إنسان يطأ بقدمه سطح القمر في 20 يوليو 1969، وبالتحام مركبتي أبولو وسويوز الفضائيتين في 17 يوليو 1975 الذي شكل أول بعثة بشرية دولية إلى الفضاء، ونذكر بأن البشرية قد أبقت، على مدى السنوات العشر الماضية، على وجود بشري دائم متعدد الجنسيات في الفضاء الخارجي على متن المحطة الفضائية الدولية.”

حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في قرارها رقم 65/271، المؤرخ في 7 أبريل 2011، 12 أبريل يوما دوليا للرحلة البشرية إلى الفضاء، ليكون بمثابة احتفال سنوي ببداية عصر الفضاء للبشرية، وذلك للتأكيد على الإسهام الهام لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة رفاه الدول والشعوب وكفالة تحقيق تطلعاتها إلى الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.وعبرت الجمعية العامة عن اقتناعها الراسخ بما للبشرية من مصلحة مشتركة في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، بوصفه مجالا مفتوحا أمام البشرية جمعاء، في الأغراض السلمية وفي مواصلة الجهود بحيث تعم الفوائد الناشئة عن ذلك جميع الدول.

واعتمدت الجمعية العامة القرار 1348 (د-12) المعنون ’’مسألة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية‘‘، وهو أول قرار لها متعلق بالفضاء، إدراكا منها اهتمام الشرية جمعاء بالفضاء الخارجي، وأعربت عن تشجيعها بقوة استكشاف الفضاء الخارجي واستغلاله على أكمل وجه لمنفعة البشرة.

وفي 10 أكتوبر 1967، دخلت معاهدة "كارتا ماجنا المواثيق المتعلقة بالفضاء "، وهي القاانون الدولي للفضاء الذي يُعرف رسميا باسم معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى حيز التنفيذ.

 


الفضاء

الأمم المتحدة

أول رحلة بشرية للفضاء

الجمعية العامة للأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تطالب وقف إطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للاجئين

السبت، 11 أبريل 2020 06:42 م

الأمم المتحدة تدين قطع المياه عن العاصمة الليبية

السبت، 11 أبريل 2020 02:29 ص

الأمم المتحدة: مصر تسير على الطريق الصحيح فى إجراءات مواجهة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 11:11 م

فيديو.. أنطونيو جوتيريش: 60 % من النساء عرضة لخطر الوقوع في الفقر.. 124 دولة تدعم مبادرة الأمم المتحدة لمواجهة "العنف المنزلي" .. ويؤكد: النساء يمثلن 70% من الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 10:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة