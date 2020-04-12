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الأمم المتحدة: التدابير المتخذة ضد كورونا تؤثر على حركة الشحن إلى ميناء بورتسودان

الأحد، 12 أبريل 2020 06:54 م
الأمم المتحدة: التدابير المتخذة ضد كورونا تؤثر على حركة الشحن إلى ميناء بورتسودان ميناء بورتسودان - أرشيفية
وكالات

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حذر مكتب تنسيق الأمم المتحدة بالسودان "أوتشا" من تأثر حركة الشحن إلى ميناء بورتسودان، بالتدابير المتخذة ضد فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن السفن التي تمر عبر قناة السويس إلى بورتسودان لاستيراد السلع الأساسية ستبقى فى الحجر الصحي لأسبوعين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صادر عنه أن حركة الشحن إلى ميناء بورتسودان ستتأثر بالتدابير المتعلقة بالحجر الصحي وتشمل السلع الإستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على شحنات من الصين ومصر واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا .

ولفت التقرير الأممي إلى أن هذه التدابير تؤخر الشحنات لأسبوعين وتشمل شحنات حيوية مثل الأدوية واللوازم الطبية، مشيراً إلى أن إجراءات التخليص الجمركي لهذه السلع المستوردة عادة ما تستغرق 3 إلى 4 أسابيع في حالة عدم انقطاع العمل في الجمارك محذرًا من أن الوكالات الإنسانية في السودان تواجه تحديات في التخليص الجمركي للمستلزمات الطبية والأدوية .  


بورتسودان

الامم المتحده

قناه السويس

كورونا

فيروس كورونا

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