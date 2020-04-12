اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 07:34 م
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استهداف طائرة مدنية فرنسية بطلقات نارية فى جمهورية الكونغو

الأحد، 12 أبريل 2020 07:23 م
استهداف طائرة مدنية فرنسية بطلقات نارية فى جمهورية الكونغو أرشيفية
وكالات

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تعرضت طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، لطلقات نارية بمطار برازافيل بجمهورية الكونغو، في حادث لم تتحدد طبيعته بعد.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، أشار موقع "لوفيجارو" إلى أن طائرة "إيرباص A330" المستهدفة كان يفترض بها ترحيل مواطنين فرنسيين إلى باريس، غير أنها تعرضت لطلقات نارية فى مطار "بوانت نوار".

وأفادت شركة الخطوط الجوية الفرنسية بأن "الطائرة كانت في حالة توقف لحظة الحادث، ولم يكن على متنها الطاقم ولا الركاب"

من جهتها، عبرت برازافيل عن "أسفها العميق" لهذا الحادث "الخطير".  


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