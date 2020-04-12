(رويترز)

نقلت وكالة رويترز، عن مسئول إيطالى :" ارتفاع وفيات كورونا في إيطاليا إلى 19899 والإصابات 156363".

وقد قدمت جماعات الجريمة المنظمة "المافيا"، الدعم الكامل لكل الفقراء والمتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في إيطاليا، والتي استنزفتها الإجراءات الاحترازية بالبقاء داخل منازلهم وتوقف عملهم ودخلهم اليومي ما عرض حياتهم للخطر.

وفي لفتة طيبة لزعماء المافيا والجريمة الإيطالية، قرروا التبرع بالنقود والوجبات الغذائية للمتضررين، بعد معانا الشعب الإيطالي من فيروس كورونا بشكل كبير واقتراب انهيار الاقتصاد الإيطالي بسبب الفيروس القاتل، وحرصت العصابات المنظمة على توزيع الطعام والشراب على الأسر داخل منازلهم على مدار الأسابيع القليلة الماضية لمساعدتهم في تخطي تلك الازمة.

ووفقًا لجريدة "الجارديان"، فإن العصابات الإيطالية، قررت الاهتمام بالمناطق الأكثر فقرًا في كامبانيا وكالابريا وصقلية وبوليا، وهو ما ساعد بشكل كبير في رفع الروح المعنوية لتلك العائلات التي كانت تعاني بشكل كبير من الأزمة الصحية التي أوقفت كل حياتهم.