اليوم السابع
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ارتفاع وفيات فيروس كورونا في كندا إلى 674

الأحد، 12 أبريل 2020 06:39 م
ارتفاع وفيات فيروس كورونا في كندا إلى 674 رئيس وزراء كندا
(رويترز)

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للحصول على إحصائيات رسمية عن نشرها وكالة الصحة العامة الكندية اليوم الأحد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بنسبة تتجاوز 12 بالمئة لتصل إلى 674.

وعدد الأشخاص الذين هم حالتهم بالإصابة كورونا إلى 23719 وذلك مقارنة مع 22559 إصابة و 600 حالة وفاة أمس.

أعلنت السلطات المعنية فى كندا، اليوم الأحد عن تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى 1160 إصابة جديدة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و800 ألف اصابة بالفيروس، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 110 ألف حالة فى مختلف الدول، وتأتى الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر إصابة بالفيروس حيث تم تسجيل أكثر من نصف مليون حالة مصابة. 
 
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 761، وارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 59 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة، وسجلت هولندا 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1188 إصابة.
 
 
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 630، وأعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
 
وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 71686 والوفيات إلى 4474، وكشفت الكويت عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين بالمرض في البلاد إلى 1234.
 
وسجلت إسبانيا اليوم 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4167 إصابة، وأعلنت السلطات المعنية فى الفلبين عن 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا و220 إصابة.
 

كندا

كورونا

فيروس كورونا

رئيس وزراء كندا

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