اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 09:06 م
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ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 25 حالة فى جنوب أفريقيا

الأحد، 12 أبريل 2020 07:43 م
ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 25 حالة فى جنوب أفريقيا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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ارتفع عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في جنوب أفريقيا إلى 25 حالة، مع تزايد تسجيل حالات الإصابة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد وزير الصحة الجنوب أفريقى زويلي مكيزي أمس في آخر تحديث له عن الوباء، أن حالة الوفاة الجديدة تتعلق برجل يبلغ من العمر 61 عامًا، كان يعاني أيضًا من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والبدانة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس قد بلغ حتى يوم أمس، 2028 حالة، بزيادة 25 حالة عن اليوم السابق من مجموع 75053 اختبارًا في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.  

كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا،قرر، الأربعاء، منح وزيرة الاتصالات "اجازة خاصة" لمدة شهرين وخصم شهر من راتبها لانتهاكها ضوابط العزل الصحى العام بأنحاء البلاد وتناولها الغداء مع مسؤول سابق.

واتخذ رامابوسا هذا الإجراء بعد ظهور صورة التقطت للوزيرة ستيلا ندبيني-ابراهامز على وسائل التواصل الاجتماعى أثناء الغداء مما أثار غضب المواطنين القابعين فى منازلهم خلال فترة عزل عام لمدة 21 يوما بدأت فى 27 مارس لكبح تفشى فيروس كورونا.

 


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