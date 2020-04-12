موسكو (أ ش أ)

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إستونيا إلى 1309 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات 25 حالة، وأشارت إدارة الصحة فى إستونيا - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه تم إجراء أكثر من 30 ألف عملية فحص لفيروس "كورونا" اعتبارًا من 31 يناير الماضي، وتم تشخيص إصابة 1309 أشخاص بالفيروس في مختلف أقاليم البلاد، ويوجد حاليًا في المستشفيات 153 شخصًا، 11 منهم يخضعون للتهوية الرئوية، فيما بلغ عدد المتعافين 98 شخصًا.

وفي لاتفيا، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 630 شخصًا، بعد تسجيل 18 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 4 حالات.

و16 مارس الماضى، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفى، مع رئيسة إستونيا كيرستي كاليوليد، الإجراءات المتخذة في البلدين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للكرملين أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن الجانبين تبادلا الآراء حول التدابير المتخذة في روسيا وإستونيا، والهادفة لمنع الانتشار لعدوى فيروس كورونا المستجد، وبحثا سبل التعاون في منع انتشار الفيروس في البلدين ".

وظهرت أول حالة إصابة مؤكدة فى استونيا،27 فبراير الماضى، حيث أكدت السلطات الصحية، أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن تانيل كييك وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني قوله "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني".