جدير بالذكر أن نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو صرح، أمس السبت، بأن وزارته بدأت في فحص جميع مرضى الالتهاب الرئوي للتحقق من الإصابة، الإجراء الذي لم تتخذه سابقًا.وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ108 آلاف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من مليون و781ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 404 أشخاص في جميع أنحاء العالم إلى الآن.