كييف (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 2777 شخصًا، وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية- أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس قد بلغت 83 حالة، بينما تعافى 89 آخرون منذ بدء تفشى الوباء في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو صرح، أمس السبت، بأن وزارته بدأت في فحص جميع مرضى الالتهاب الرئوي للتحقق من الإصابة، الإجراء الذي لم تتخذه سابقًا.وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ108 آلاف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من مليون و781ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 404 أشخاص في جميع أنحاء العالم إلى الآن.

وكانت دولة الامارات، أرسلت طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من مختلف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين فى القطاع الطبى بها، وذلك لدعمها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 .

وتأتى هذه المبادرة -وفق وكالة اانباء الإماراتية- الجمعة الماضية، فى إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التى تعمل على محاربة تفشى فيروس كورونا وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره.

وقال سفير الإمارات لدى أوكرانيا سالم أحمد سالم الكعبى " إن هذه المبادرة تأتى للتضامن مع الدول التى تتصدى لانتشار الفيروس" ، موضحا أنها ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها فى مكافحة انتشاره فى البلاد، مؤكدا وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب أوكرانيا و شعوب العالم كافة للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 113 مواطنا أوكرانيا من دولة الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات فى البلدين لضمان عودتهم الآمنة.