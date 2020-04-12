اليوم السابع
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إيقاف 9 حالات بناء مخالف بأحياء الإسكندرية و التحفظ على مواد البناء

الأحد، 12 أبريل 2020 12:56 م
إيقاف 9 حالات بناء مخالف بأحياء الإسكندرية و التحفظ على مواد البناء البناء المخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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 كثفت أحياء الإسكندرية حملات التصدى للبناء المخالف ، و التحفظ على مواد و معدات البناء ،وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بإطلاق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف ، لعدم إعطاء فرصة للمخالفين الذين يستغلون فترة إنشغال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتطبيق الإجراءات الوقائية ، والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

و قد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنفيذ حملة إزالة لمجابهة مافيا البناء المخالف بالمنتزه ثان، تنفيذ حملة إزالة مكبرة لمجابهة مافيا البناء المخالف بنطاق حي ثان المنتزه ، حيث قامت لجنة الإزالة بقيادة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ، وبعضوية وحدة التدخل السريع ومدير الإدارة الهندسية وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانوني ، وبمعاونة القوات الأمنية ، بتنفيذ قرار الإزالة رقم 603 لسنة 2020 ، والتي تقضي بإزالة الطابقين السابع والثامن علوي من العقار الكائن بشارع 418 محمد زيتون الموازي لشارع أطلس والمتغرع من طريق الجيش

وفى حى العامرية تم إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحي،بناء علي تعليمات اللواءسمير صدقي رئيس حي العامرية أول ،حيث قام مدير المتابعة الميدانية و ادارة إشغال الطريق ،بإيقاف أعمال صب سقف دور أول علوي بالنهضة سند١ خلف المسجد الكبير وتم التحفظ على الحديد والخشب وبطاقة المخالف،إيقاف أعمال شدة خشبية والتحفظ على خلاطة بقرية المسيرى بالنهضة بجوار الملعب ،إيقاف أعمال صب سقف دور أول علوي بكوبري شربات بالنهضة بجوار المقابر ،إيقاف أعمال شدة خشبية سقف دور أول علوي بقرية السلام بالنهضة بجوار مسجد الإخلاص ،إيقاف أعمال صب أساس وأعمدة دور ارضي بقرية سند ٢ خلف معرض لتجارة السيارات والموتسيكلات ،إيقاف أعمال شدة خشبية سقف دور ثاني علوي قرية السلام علي الترعة خلف مسجد الإخلاص

وشنّ حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن بالمدخل الأول شارع شهد الملكة رابعة الناصرية، وبمعاينة وحدة التدخل السريع للموقع اتضح وجود شروع في بناء مخالف تم إيقافه على الفور وإزالة المخالفات ،كما رصدت الحملة شروع في أعمال بناء مخالفة بالطابق الثالث علوي لأحد العقارات بشارع مسجد عطالله، وتم حلّ الشدة الخشبية ومصادرته

ولقد تحفظت الحملة على كافة مواد وادوات البناء المستخدمة بالمواقع المخالفة لردع المخالفين وفرض الانضباط بنطاق الحي


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البناء المخالف

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