إيطاليا تسجل أدنى عدد وفيات لاتفاقية كورونا منذ 19 مارس

سجلت إيطاليا اليوم الأحد 431 حالة وفاة بجهاز كوفيد -19 وبالمقارنة مع 619 حالة في اليوم السابق كما تباطأ عدد الإصابات إلى 4092 مقارنة مع 4694 بالأمس.

وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 19 مارس.

وتقدم هيئة الحماية المدنية إن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير إلى 19899 وهي ثاني أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 156363 مسجلا المركز الثالث عالميا بعد كل من الولايات المتحدة وإسبانيا.

3343 اليوم الأحد مقارنة مع 3381 بالأمس.

وبين عدد المتعافين من الإصابة اليوم الأحد 34211 مقابل 32424 في اليوم السابق.