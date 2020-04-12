إنشاء مبنى إدارى جديد لمجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء البدء عن إنشاء مبنى إدارى متكامل لمجلس المدينة، وقال محسن سالم، رئيس المجلس، انه تابع عن قرب عملية تنفيذ إنشاء المبنى الإدارى لمجلس مدينه بئر العبد، موضحا أن المبنى ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بئر العبد للعام المالي2019/2020

وكان مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، أعلن تنفيذه حملة إزالة مخلفات وتنظيف بوسط مساكن بئرالعبد، واوضح البيان أن قسم الإشغالات نفذ حمله مكثفه لإزالة المخلفات المتراكمة أمام عماراتى 35 و 36 والإدارة الزراعية والمدرسة الثانوية بنين والتجريبية والمعهد الفنى وجارى استكمال العمل لإزالة باقى المخلفات .

كما أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، بدء تنفيذ مشروع التحول الرقمى لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت بعموم أنحاء المدينة.

واوضح بيان المجلس أن محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد ،يتابع مع المهندس محمود هابش مدير سنترال بئرالعبد البدء فى تنفيذ المشروع التحول الرقمى بمدينة بئر العبد لتحسين مستوى الخدمة بالاتصالات والانترنت.

وفى سياق متصل أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء انه تنفيذا لتكليفات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سيتم استئناف صرف المرتبات والمعاشات من ماكينات الصرف بسيارة احد البنوك بعد اعادة السيارة للعمل أمام فرع البنك بمدينة بئر العبد.

وكانت أسواق مدينة بئر العبد بشمال سيناء شهدت حملة مراقبة وضبط أسعار، وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء انه بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ترأس محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد حملة من إدارة التموين والإشغالات وشئون البيئة لمراقبة وضبط الأسعار وتطبيق القانون على المخالفين وكذلك التأكد من توافر السلع بالأسواق.

وقال رئيس مركز ومدينة بئر العبد، انه تتوفر كافة السلع بكميات وفيرة وطالب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن اى مخالفات.

كما أطلق مجلس مدينة بئر العبد حملة مكثفة نفذها قسم البيئة بالمجلس وتم خلالها نظافة شوارع المدينة ورفع الرمال المتراكمة، وسبقها بحمله نظافة مكثفة لإزالة المخلفات المتراكمة بمنطقة السويقة والغاز وجارى استكمال العمل لإزالة باقى المخلفات .

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له، مواصلة تنفيذ مشروع تجميل مسار الطريق الدولى بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء، واوضح البيان، انه تم تنفيذ زيارة قام بها ميدانية محسن سالم رئيس مركز بئر العبد لمتابعة سير الأعمال، وهى خاصة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية .

كما أطلق مجلس مدينة بئر العبد حملة نظافة مكثفة بوسط المدينة لازالة الاتربة المتراكمة من شارع وسط المدينة، واشار بيان مجلس المدينة انه تم تنفيذ التعليمات الخاصة بـ التزام البائعين بتعليمات تنظيم الأسواق للحد من الزحام حفاظا على سلامة المواطنين بسوق بئر العبد بالتعاون مع إدارة تموين بئر العبد.