إخلاء سبيل 4 أشخاص منعوا دفن جثمان مصاب بفيروس كورونا بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل 4 أشخاص، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهم على ذمة القضية، وذلك بعد اتهامهم بمقاومة السلطات وعدم دفن أحد المتوفين بمرض فيروس كورونا بمدافن الطابية طريق رشيد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ باعتراض عدد من الأشخاص بمنطقة الطابية دائرة القسم على دفن أحد المتوفين بمرض فيروس كورونا داخل مدافن المنطقة.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أثناء قيام سيارة نجدة وسيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة بنقل جثمان المتوفى المدعو "أ.ال.أ"، 65 سنة، محل إقامته بكرموز، عقب وفاته داخل مستشفى التأمين الصحى بطوسون دائرة القسم وخلال نقله إلى مدافن الطابية بطريق خط رشيد ومعه الحراسة اللازمة وعقب وصول سيارة الإسعاف وسيارة النجدة اعترضهم المتهمون، وتم ضبطهم، وتحرر المحضر اللازم.