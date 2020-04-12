إخلاء سبيل 26 شخصا خرقوا حظر التجوال بطوخ بالقليوبية

قرر محمود طارق رئيس نيابة مركز شرطة طوخ بإشراف المستشار علي حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها إخلاء سبيل 26 شخصا تم ضبطهم لخرقهم حظر التجوال بقرى ومدينة طوخ.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أنه تم ضبط 26 شخصا اخترقوا حظر التجوال بمدينة طوخ أمس ،وتمكن العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ والرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث المركز من ضبطهم ليتم عرضهم علي النيابة العامة بطوخ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأشار المصدر الأمني لليوم السابع، إلى أن بعض قري المدينة والشوارع لاحظ فيها التزام كامل سوى بعض الحالات الفردية بقرارات الحظر والذي يبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.
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