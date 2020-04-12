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أحمد أبو الغيط : يجب عدم تضييع فرصة وقف الصراع وحل الأزمة اليمنية

الأحد، 12 أبريل 2020 02:41 م
أحمد أبو الغيط : يجب عدم تضييع فرصة وقف الصراع وحل الأزمة اليمنية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

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أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً مع مارتن جريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن حيث أطلعه الأخير على آخر المُستجدات في شأن المقترحات المُحدثة التي تقدمت بها الأمم المتحدة لتحقيق وقفٍ لإطلاق النار في عموم اليمن، والتي تشمل إجراءات اقتصادية وسياسية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي تُمثل فرصةً حقيقية لا ينبغي تضييعها، وأن قرار تحالف دعم الشرعية، بقيادة الممكلة العربية السعودية، وقف العمليات العسكرية لاقى ترحيباً من كافة أطياف الشعب اليمني الذي عانى من الحرب وتبعاتها الخطيرة، مُكرراً  مطالبته الطرف الحوثي إظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة التي تُمثل فرصةً نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن.

وأكد المصدر أن أبو الغيط أعرب للمبعوث اليمني خلال حديثهما الهاتفي عن تثمين جامعة الدول العربية للجهود التي يقوم بها من أجل اغتنام نافذة الفرصة المتاحة حالياً لتحقيق وقفٍ كامل لإطلاق النار، ودفع الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الانخراط في مفاوضات جادة تُفضي إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب، ويُتيح المجال للمجتمع الدولي لكي يُساعد اليمن في مواجهته لتفشٍ محتمل لوباء كورونا.


الجامعة العربية

أبو الغيط

اليمن

اطلاق نار

كورونا

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