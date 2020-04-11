اليوم السابع
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9 مشروعات تنموية جديدة و25 وحدة سكنية بمركز نخل فى وسط سيناء

السبت، 11 أبريل 2020 04:00 ص
9 مشروعات تنموية جديدة و25 وحدة سكنية بمركز نخل فى وسط سيناء مشروعات تنموية بسيناء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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تشهد مناطق مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إنشاءات وأعمال انتهى منها لمشروعات جديدة فى مجال توفير المياه والكهرباء والمساكن لأهالى مناطق وسط سيناء فى مدينة نخل وقراها .

 

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه بالإضافة لمشروعات التجمعات التنموية، شهد المركز إنشاء مبنى استراحة كبار الزوار بالمدينة من بند خطة استثمارية، وإنشاء محطتين تحلية مياه بمناطق صدر الحيطان والريد، ومشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقريتى الكونتلا والنسيلة ضمن القرى الأكثر احتياجا تنفيذا جهاز تعمير سيناء، وإنشاء 25 وحدة سكنية منزل بدوى بالمدينة، ومشروع مد وتدعيم شبكة الكهرباء بالمدينة.

وأضاف فرج، أن ذلك بالإضافة للانتهاء من رصف الطرق ومبنى إدارة التموين، ورفع كفاءة مبنى الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمركز.

وسبق وأعلن سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، انطلاق أعمال النظافة العامة بالمدينة .

وقال إنه تم رفع جميع التراكمات والتجمعات بنطاق المدينة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك مسح الطريق العام والنظافة حول المدارس واستمرار العمل على الارتقاء بالمنظومة .

كما تم رفع جميع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة ورفع الأتربة بالشوارع الرئيسية بالمدينة وأطرافها، لافتا لاستمرار منظومة عمل  النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل بكافة أحياء المدينة.

وأعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء فى بيان له، إضافة خدمات جديدة لخدمة المرضى بوسط سيناء بتشغيل وحدة الغسيل الكلوى رسميا بمستشفى نخل المركزى .

وتم تشغيل الوحدة وافتتاحها رسميا بحضور سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، وبشير سلطان نائب رئيس المدينة، وخليل على خليل سكرتير المجلس، والدكتور مصطفي أمين مدير الإدارة الصحية، والدكتور بلال أغا مدير مستشفى نخل المركزى.


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