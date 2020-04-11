وحتى الـ10 من أبريل تم تأكيد 11 ألفا و917 إصابة بفيروس كورونا فى روسيا.. وتعافى نحو 795 مريضا، ووفقا للبيانات - حتى صباح أمس الجمعة - توفى 94 شخصا.. وسجلت غالبية الإصابات فى العاصمة بنحو 7822 حالة.

وأطلقت الحكومة الروسية خطا ساخنا عبر الإنترنت لتطلع الشعب على المستجدات بشأن ملف أزمة فيروس كورونا. 

وكان عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، حذر أمس الجمعة، أن الأوضاع فى العاصمة بدأت تتدهور منذ الاثنين الماضى فى ضوء الارتفاع الحاد فى عدد المرضى المصابين بالاتهاب الرئوي ويحتاجون إلى تلقى العلاج فى المستشفيات حتى قبل تشخصيهم بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، مما اضطره إلى الإعلان عن فرض نظام التصاريح في المدينة، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا