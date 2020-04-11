62 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان و3 وفيات

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة 546 حالة وعدد الوفيات 2حالات.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على تويتر، إلى ارتفاع أعدد المتعافين من الفيروس إلى 109 حالة شفاء.





وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.





من ناحية أخرى، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى كوريا الجنوبية إلى 10480 حالة، بعد تسجيل 30 حالة إصابة جديدة، وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 30 حالة حتى منتصف ليلة يوم الأمس مقارنة مع اليوم السابق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية .

وبلغ عدد الضحايا من الفيروس حتى الآن 211 حالة ، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحى عن 7243 شخصا حتى اليوم، بزيادة 126 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام. ويخضع 3026 شخصا للعلاج تحت الحجر الصحى بتراجع قدره 99 شخصا.

ووفقا للاحصاءات الرسمية، فقد بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا 47 حالة فى كل من يومى 6 و7 أبريل، و53 حالة فى يوم 8 أبريل، و39 حالة فى يوم 9 أبريل، و30 حالة فى يوم 10 أبريل، ما يمثل تراجعا طفيفا فى وتيرة زيادة عدد المصابين بالمرض.