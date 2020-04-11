اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 10:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

62 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان و3 وفيات

السبت، 11 أبريل 2020 09:29 ص
62 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان و3 وفيات
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة 546 حالة وعدد الوفيات 2حالات.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على تويتر، إلى ارتفاع أعدد المتعافين من الفيروس إلى 109 حالة شفاء.

Capture
 

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

EVTYmJxXQAAjrbd
 
من ناحية أخرى، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى كوريا الجنوبية إلى 10480 حالة، بعد تسجيل 30 حالة إصابة جديدة، وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 30 حالة حتى منتصف ليلة يوم الأمس مقارنة مع اليوم السابق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ عدد الضحايا من الفيروس حتى الآن 211 حالة ، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحى عن 7243 شخصا حتى اليوم، بزيادة 126 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام. ويخضع 3026 شخصا للعلاج تحت الحجر الصحى بتراجع قدره 99 شخصا.

ووفقا للاحصاءات الرسمية، فقد بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا 47 حالة فى كل من يومى 6 و7 أبريل، و53 حالة فى يوم 8 أبريل، و39 حالة فى يوم 9 أبريل، و30 حالة فى يوم 10 أبريل، ما يمثل تراجعا طفيفا فى وتيرة زيادة عدد المصابين بالمرض.

 

 

 


عمان

سلطنة عمان

الصحة العمانية

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

كورونا فى عمان

كوورنا عمان

كورونا فى سلطنة عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سلطنة عمان ترحّب بإعلان دول التحالف وقف إطلاق النار فى اليمن

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:00 م

ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى سلطنة عُمان لـ484 والوفيات لـ3 أشخاص

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:46 ص

سلطنة عمان: 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 484 حالة

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:38 ص

عمان تعلن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لوافد 41 عاما

الخميس، 09 أبريل 2020 07:39 م

الخارجية الأردنية: قرار وقف إطلاق النار فى اليمن لمدة أسبوعين خطوة مهمة

الخميس، 09 أبريل 2020 02:39 م

سعر نفط عُمان يرتفع بمقدار 57 سنتًا ويسجل 26.66

الخميس، 09 أبريل 2020 01:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا تحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا تحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن

آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن

إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا

إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

تفاصيل منحة الـحكومة للعمالة غير المنتظمة وآليات صرفها × 8 نقاط

تفاصيل منحة الـحكومة للعمالة غير المنتظمة وآليات صرفها × 8 نقاط

الرى: تطوير مشروعات على مساحة 7476 فدانا باستثمارات 183.739 مليون جنيه

الرى: تطوير مشروعات على مساحة 7476 فدانا باستثمارات 183.739 مليون جنيه

8 حالات لن يتم التصالح عليها وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة