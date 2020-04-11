23 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالى حركة السفن اليوم 23 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينتين ومتواجد على الارصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وألى .

وفى سياق آخر أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MOHAMMED .S التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 5000 طن رخام .

كما استقبل الميناء السفينة SEVKETTIN SONAY التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 140متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3200 طن حديد بالميناء.

وأن إجمالى حركة السفن اليوم 18 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات .

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .

وفى وقت سابق أعلنت موانئ بورسعيد، استمرار أعمال التعقيم والتطهير، للأسبوع الرابع على التوالى للقطاع الشمالى بالكامل ويأتى ذلك فى إطار مسئوليتها الوطنية.

وشملت أعمال التعقيم مبنى الهيئة والمنطقة الجنوبية، المنطقة الشمالية والرصيف السياحى والقاطرات البحرية، وكذا أعمال التعقيم للمبنى الإدارى بشرق بورسعيد، مع توجيه العاملين بالمنطقة وتعريفهم بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقاية لمجابهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد - 19.

وقد نفذت موانئ بورسعيد "شرق وغرب" خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع مقارها وموانئها حيث دفعت بفرق وأطقم من قبل العاملين بها بالإدارات المعنية بالسلامة والصحة المهنية لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى التى تشهد ارتياداً من بعض المواطنين المتعاملين مع بعض الإدارات.