اليوم السابع
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وكيل صحة أسيوط: 4 معامل PCR بمستشفيات المحافظة لتحاليل فيروس كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 05:00 ص
وكيل صحة أسيوط: 4 معامل PCR بمستشفيات المحافظة لتحاليل فيروس كورونا الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة
أسيوط -هيثم البدري

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قال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن أطباء مديرية الصحة وجامعة أسيوط يدا بيد فى مواجهة ومكافحة فيروس كورونا، حيث قامت جامعة أسيوط بإرسال وفد طبى متكامل من كافة التخصصات المعنية بهذا الفيروس ومضاعفاته لدعم أطباء وزارة الصحة داخل مستشفى أبوتيج النموذجى التى تحديدها كمستشفى لعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف وكيل الوزارة، أن أسيوط بها 4 معامل PCR متوفرة  بمستشفيات الصدر، والحميات بأسيوط لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد وتقوم فرق الرصد الميدان ، والتقصى،  بفحص المخالطين للحالات الإيجابية، ومتابعتهم بشكل يومى، ومستمر وتحليل عينات منهم حال ظهور أعراض مبدئية عليهم فضلا عن استقبال حالات مشتبه إصابتها بشكل يومى، وإجراء التحاليل اللازمة، وسحب عينات من الحالات المشتبه إصابتها وعمل تحاليل بشكل يومى.

 

وأوضح الدكتور محمد زين، أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع رؤساء المراكز، والأحياء لنشر فرق التعقيم والتطهير بكافة القرى والنجوع لتطهير جميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتحسين الخدمات، وذلك فى إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حفاظاً على حياة المواطنين .

 

وناشد محافظ أسيوط المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى الإعلان عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التى أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات.

 


وكيل صحة أسيوط

تقارير مصرية

أطباء جامعة اسيوط

مديرية الصحة

فيروس كورونا

اخبار مصر

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