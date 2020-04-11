وفيات كورونا فى إيطاليا تقفز إلى 19468 وعدد المصابين يرتفع إلى 152271

رويترز

ارتفع عدد وفيات كوفيد-19 اليوم السبت بتسجيل 619 وفاة جديدة مقارنة بتسجيل 570 فى اليوم السابق كما زاد عدد المصابين بالمرض بتسجيل 4696 حالة جديدة بعد أن كان العدد فى اليوم السابق 3951.

ويشكل عدد الوفيات اليومى الأحدث أكبر عدد فى يوم منذ السادس من أبريل نيسان أما الزيادة فى عدد الإصابات فهى الأكبر منذ الرابع من أبريل نيسان.

وتراجعت الأرقام عن ذروة وصلت إليها فى أواخر مارس آذار لكن الأعداد اليومية لا تتراجع باستمرار مثلما كان يأمل الإيطاليون القابعون تحت إجراءات عزل مشددة منذ شهر.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات فى إيطاليا منذ ظهرت أول حالة هناك فى 21 فبراير شباط إلى 19468 وفقا لبيانات وكالة الحماية المدنية التى أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.

وأعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 570 حالة وفاة بفيروس كورونا فى البلاد يوم الجمعة، ما يمثل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع أمس الخميس حيث سجلت 610 حالات، و ذلك وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكان سيلفيو بروزافيرو، مدير المعهد الصحى العالى فى إيطاليا، قد أعلن يوم الجمعة، أن متوسط أعمار وفيات فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19" يبلغ حوالى 80 عاما وأن الغالبية من الرجال وممن يعانى من أكثر من مرض مزمن.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكى"، وبحسب آخر احصائية للوفيات صدرت مساء يوم الخميس، ارتفع العدد الكلى للأشخاص الذين حصدت أرواحهم هذه الجائحة منذ بداية الأزمة الصحية إلى 18ألفا و279.

وأشار مدير المعهد الإيطالى الصحى العالى، فى مؤتمر صحفى، تراجع وتيرة انتشار كوفيد 19، وأن المنحنى الوبائى يشير بوضوح لحالة التراجع، مؤكدا أن هذه علامة إيجابية ولكن يجب ألا يدفعنا ذلك إلى تقليص الحذر، مشيرا إلى أن الإطار العام يؤكد سيناريو الأيام القليلة الماضية ويعطينا مؤشرات على فعالية التدابير.

وحذر بروزافيرو، مجددا من الإجراءات المتخذة مهمة ولكن يجب ألا نخدع أنفسنا بأن الوضع قد تم حله، مشيرا إلى أنه ينبغى الالتزام بتدابير الاحتواء حتى يتدنى انخفاض معدل انتشار الوباء (R0) تحت عتبة 1، أى أن كل مصاب ينقل العدوى لأقل من شخص آخر.