وقالت ماي "إنه سيكون من غير اللائق بالنسبة لي الآن أن أدرجهم في قائمة وأعطيهم ترقيما، لأننا لم نحص بالضرورة جميع ضحايا الفيروس في جميع أنحاء بريطانيا، حيث لم تسمح لنا جميع العائلات بالحديث عن ذويهم".

من جانبها، قالت دونا كينير الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للتمريض، اليوم السبت، إن الموظفين الذين يموتون ليسوا هم الذين يعملون في العناية المركزة، لكنهم يعملون في أماكن تفتقر إلى معدات الحماية الشخصية.