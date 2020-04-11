لندن (أ ش أ)

قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم السبت، إن 19 من العاملين في قطاع الصحة توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذكرت صحيفة "دايلى ميرور" البريطانية، أن كشف وزير الصحة البريطاني عن أعداد الوفيات في القطاع الصحي، يأتي بعد يوم واحد من رفض كبيرة مسئولي التمريض روث ماي الكشف للصحفيين عن أعداد الوفيات في القطاع الصحي.

وقالت ماي "إنه سيكون من غير اللائق بالنسبة لي الآن أن أدرجهم في قائمة وأعطيهم ترقيما، لأننا لم نحص بالضرورة جميع ضحايا الفيروس في جميع أنحاء بريطانيا، حيث لم تسمح لنا جميع العائلات بالحديث عن ذويهم". من جانبها، قالت دونا كينير الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للتمريض، اليوم السبت، إن الموظفين الذين يموتون ليسوا هم الذين يعملون في العناية المركزة، لكنهم يعملون في أماكن تفتقر إلى معدات الحماية الشخصية.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلن أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في بلاده إلى 8958 حالة وفاة، بعد تسجيل 980 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.

وذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية أنه وفقا لتلك الأرقام، فقد تجاوزت أعلى حصيلة يومية للوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في المملكة المتحدة، أعلى حصيلة يومية سجلتها إيطاليا، والتي بلغت 969 حالة في 27 مارس الماضي.

وقال هانكوك، في إيجازه الصحفي اليومي، إنه تم إجراء 19 ألفا و116 اختبارا جديدا للكشف عن الفيروس على مستوى البلاد منذ الأمس، وسُجّلت 5706 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة المسجلة في البلاد إلى 73 ألفا و758 إصابة، فيما يقبع في المستشفيات حاليا 19 ألفا و304 أشخاص مصابين بالفيروس وتظهر عليهم الأعراض.