وزيرة الصحة تسند لإدارة مكافحة العدوى آليات مواجهة فيروس كورونا

وقال إن المستشفى اتخذت إجراءات احترازية لمنع إصابة آى من اطقمها الطبية، مشيرا إلى أن مدير مستشفى المطرية أكد على الأطباء والتمريض المتعاقدين مع مستشفى الزيتون في غير أوقات عملهم بالمطرية بالعزل المنزلى كإجراء احترازى من المستشفى مثل ما فعلت مستشفى الزيتون وطبقا لما تم تعميمه من وزارة الصحة للحفاظ على الأطقم الطبية وسير العمل بالمستشفى لخدمة المرضى.

كانت مستشفى الزيتون اغلقت أبوابها أمس، ووجهت العاملين بها بالعزل المنزلى 14 يوما بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا من الأطقم الطبية.

وأكد د. محمد صفي مدير مستشفى المطرية أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بالمستشفى نظرا لغلق مستشفى الزيتون وهي العزل المنزلي لبعض من العاملين يعملوا بكلا المستشفيين أو تربطهم صلة قرابة باحد العاملين هناك، وأنه لم يتم غلق المستشفى او اي قسم بها وان العمل يجرى بصورة طبيعية داخلها.