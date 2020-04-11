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وزيرة الصحة تسند لإدارة مكافحة العدوى آليات مواجهة فيروس كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 08:57 م
وزيرة الصحة تسند لإدارة مكافحة العدوى آليات مواجهة فيروس كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرار رقم 215 لسنة 2020 بأن تختص الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة دون غيرها بإصدار جميع التعليمات الخاصة بمكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية التابعة للوزارة، وذلك فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أكد عدم ظهور آى حالات إصابة بفيروس كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى، نافيا ما تم تداوله من إغلاق للمستشفى. 
 
وقال إن المستشفى اتخذت إجراءات احترازية لمنع إصابة آى من اطقمها الطبية، مشيرا إلى أن مدير مستشفى المطرية أكد على الأطباء والتمريض المتعاقدين مع مستشفى الزيتون في غير أوقات عملهم بالمطرية بالعزل المنزلى كإجراء احترازى من المستشفى مثل ما فعلت مستشفى الزيتون وطبقا لما تم تعميمه من وزارة الصحة للحفاظ على الأطقم الطبية وسير العمل بالمستشفى لخدمة المرضى. 
 
كانت مستشفى الزيتون اغلقت أبوابها أمس، ووجهت العاملين بها بالعزل المنزلى 14 يوما بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا من الأطقم الطبية. 
 
وأكد د. محمد صفي مدير مستشفى المطرية أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بالمستشفى  نظرا لغلق مستشفى الزيتون وهي العزل المنزلي لبعض من العاملين يعملوا بكلا المستشفيين أو تربطهم صلة قرابة باحد العاملين هناك، وأنه لم يتم غلق المستشفى او اي قسم بها وان العمل يجرى بصورة طبيعية داخلها. 

 


الصحة

فيروس كورونا

مكافحة العدوي

كورونا

كورونا مصر

كورونا فى مصر

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