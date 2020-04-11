وحدة مكافحة الأمراض تعقم شارعين رئيسيين بالعريش ..صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش فى بيان لها، انها فى إطار حملة تعقيم تقوم بها لمختلف أنحاء مدينة العريش تم تعقيم وتطهير الشارعين الرئيسيين بالعريش .

واوضح البيان انه تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة تم استهداف الشارع العام 23يوليو، وشارع الجيش وشارع 26يوليو بحملة تعقيم موسعة من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش المكون من مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، والفنين كمال السيد، ومحمد شحاته، وفرج محمود وسعيد متولي، وحسن عبدالرحمن ، أحمد على.

كما أعلن مجلس مدينة العريش انه تم بالتنسيق مع جامعة العريش، وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى تعقيم منشآت حى الريسة فى اطار توجيهات رئيس المدينة بتكثيف حملات رش وتعقيم وتطهير مدينة العريش.

ونفذت الحملة تحت إشراف رئيس حى الريسة حيث تم رش وتعقيم المناطق الحيوية بالحى وهى الأحوال المدنية وجميع المدراس والمعهد التجارى والمركز الحضرى ومداخل العمارات من الدور الأرضى إلى الخامس .

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تنفيذ حملة تعقيم للمستشفى المركزى بالمدينة .

وجاء فى البيان انه بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قامت الصحة الوقائية ببئر العبد بتعقيم مستشفى بئر العبد للحفاظ على مركز ومدينة بئر العبد خاليا من فيرس كورونا.

وكان مجلس مدينة نخل أعلن مواصلته بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية أعمال تطهير لشوارع ومنشآت المدينة.

وقال سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، انه تمت أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل.







