وأضافت أن إجمالي عدد الحالات يرتفع منذ شهر تقريبا، عندما كان العدد نحو 140 فقط، حيث دعم التفشي السريع للمرض في العالم خطر الحالات الوافدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وأوضحت أن الزيادة اليومية سجلت رقما قياسيا بلغ 65 حالة في 27 مارس، مقارنة برقم فردي كان يتم تسجيله في المراحل الأولى لتفشي المرض.