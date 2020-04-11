بكين (أ ش أ)

أعلن مركز هونج كونج لحماية الصحة اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المنطقة إلى ألف حالة، وقالت رئيسة قسم الأمراض المعدية بالمركز "تشوانج شوك-كوان" -في مؤتمر صحفي اليوم- إن الحالات الجديدة تشمل 6 سيدات و5 رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و59 عاما، وإنه من بين الحالات الجديدة، يوجد 10 لديهم تاريخ سفر للخارج والشخص الأخير يشتبه في إصابته بالعدوى محليا خلال زيارته إحدى الحانات.

وأضافت أن إجمالي عدد الحالات يرتفع منذ شهر تقريبا، عندما كان العدد نحو 140 فقط، حيث دعم التفشي السريع للمرض في العالم خطر الحالات الوافدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة. وأوضحت أن الزيادة اليومية سجلت رقما قياسيا بلغ 65 حالة في 27 مارس، مقارنة برقم فردي كان يتم تسجيله في المراحل الأولى لتفشي المرض.

وفى الوقت الذى تعانى فيه حكومات الدول، من أجل تشديد الاجراءات للسيطرة ومنع تفشى جائحة كورونا المستجد، اختار فندق يقع فى جزيرة لانتاو فى هونج كونج، أن يصبح ملاذا للسكان المحليين.

الفندق فتح أبوابه للسكان المحليين فى قرية صغيرة تسمى"تاى أو"، وهى قرية لم يصلها فيروس كورونا المستجد إلى الآن، وهى تقع فى الطرف الغربى للجزيرة ويحيط بها بحر الصين الجنوبى، وفقا لـCNN.

ووجد السكان المحليين فى القرية طريقة للبقاء فى أمان خلال جائحة كورونا، وذلك عن طريق البقاء فى الفندق المكون من 9 غرف، وكان سابقا مركز للشرطة، وعلى الرغم من أن القرية تبدو بعيدة عن الخطر إلا أنها لا تزال غير محصنة، من فيروس كورونا المستجد، خاصة أن القرية بسيطة وتتميز بمنازلها الخشبية وعتيقة الطراز، وتبيع سلال منسوجة يدوية.