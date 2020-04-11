اليوم السابع
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هولندا تعلن تسجيل 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 11 أبريل 2020 02:09 م
هولندا تعلن تسجيل 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت هولندا اليوم السبت تسجيل 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كان مكتب الإحصاءات الهولندي (سي.بي.إس) قال أمس الجمعة إنه جرى تسجيل نحو ألفي وفاة خلال الأسبوع الأول من أبريل في هولندا أكثر من المتوقع ومن المرجح أن تكون ناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

 

وكشفت البيانات التي أعلنها المكتب تسجيل نحو 5100 وفاة في هولندا في الأسبوع المنتهي الخامس من أبريل نيسان مقارنة مع 3200 وفاة خلال أسبوع في الفترة نفسها قبل عام و3100 وفاة خلال أسبوع في مطلع العام الحالي وقبل أن تسجل هولندا أول إصابة بكوفيد-19 في نهاية فبراير شباط.

 

وتتكامل البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاءات مع بيانات المعهد الوطني للصحة العامة الذي يرصد حالات الإصابة بكورونا المسجلة رسميا، وقد أعلن المعهد الوطني 881 وفاة بكورونا خلال الفترة نفسها.

 

 

وأفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

 

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

 

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

 

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