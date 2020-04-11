نقيب تمريض الإسكندرية: الاشتباه في إصابة رئيس تمريض مستشفى العجمى بكورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت سهى مصطفى نقيب التمريض بالإسكندرية الاشتباه في إصابة رئيس قسم التمريض بمستشفى العجمى بفيروس كورونا، وخضوعها للتحاليل لبيان مدى إصابتها من عدمه.

و أكدت سهى مصطفى نقيب التمريض بالاسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" على أن حالة أمل حامد جيدة و تتلقى العناية اللازمة بالمستشفى، كما أكدت على أن معنوياتها مرتفعة جدا، وطالبت بعدم الانسياق وراء الشائعات.

من جهه أخرى استنكرت سهى مصطفى، بعض صفحات التواصل الاجتماعى التى حاولت استغلال الحدث، وأكدت على أن جميع الأجهزة الطبية بالمستشفى وبالوزارة تبذل ما بوسعها فى هذا الشأن.

و كانت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية "مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا"، قد أكدت على أنه حتى الآن خرجت 57 حالة بعد تماثلهم للشفاء من المرض.

وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جميع فريق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، مضيفة: "نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى"، متابعة أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.