نقيب البيطريين: إجراء الانتخابات فور استقرار الأوضاع.. والمجلس مستمر بتشكيله الحالى

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مجلس النقابة العامة للأطياء البيطريين، هو من يحدد تاريخ إجراء عمليات التصويت بالانتخابات، مشيرا إلى أن سبب تأخر الدعوة لها يعلمه الجميع وهو الأزمة التى يمر بها العالم كله، جراء انتشار قيروس كورونا، مؤكدا أن النقابة وأعضائها ملتزمون التزاما دقيقا بعدم إحداث تجمعات حفاظا على الصحة العامة، وتنفيذا لتعليمات الدولة، وبقرارات الحظر، لدعم الدولة فى مواجهة هذا الوباء.

وأضاف العامرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن النقيب العام ومجلس النقابة، مستمرون فى عملهم لحين استقرار الأوضاع، وفور إعلان الدولة ذلك، سيتم عقد الانتخابات خلال 3 أسابيع من الاستقرار، وأن المجلس ينعقد بكافة أعضائه الـ24 عضو، والنقيب، لحين اتمام الانتخابات.

وتابع: أتواقع أن يتم إجراء الانتخابات فى شهر يونيه المقبل، فى حال استقرار الأوضاع، وإما سينتظر المجلس لحين استقرارها، ونقابة الأطباء البيطريين حريصة على عقد انتخابات حرة نزيهة محترمة، إنطلاقا من الأمانة التى يحملها كنقيب عام، أن يجرى انتخابات تسهل للجمعية العمومية اختيار من يمثلهم داخل النقابة.

وأكد العامرى ، أن انتخابات التجديد النصفى، سيتم عقدها على 12 مقعد، ومقعد النقيب العام، مما يعنى أنه فى حال عدم وجودهم سيكون المجلس غير مكتمل، وبالتالى كافة قراراتهم واجتماعاتهم ستكون غير سليمة، قائلا: أن المشكلة التى تشهدها النقابة، هى نفسها ما يحدث فى نقابات مهنية أخرى، نتيجة الوضع الطارئ الذى تشهده البلاد، وأؤكد أن اختيار ميعاد الانتخابات هو شأن حدده القانون بأنه من اختصاص مجلس النقابة، وليست لجنة الانتخابات، مشيرا الى أن النقيب وجميع أعضاء مجلس النقابة العامة، بما فى ذلك النقابات الفرعية ونقبائها الفرعيين، إلى حين إجراء الانتخابات.

كان الدكتور البدرى ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الانتخابات قد قال فى تصريحات سابقة، إنه سيتم بحث تحديد يوم التصويت بانتخابات التجديد النصفى، مع رئيس هيئة النيابة الإدارية، ليتم الإعلان عن موعدها خلال شهر يونيه المقبل، حيث توافق نهاية شهر رمضان فى 24 مايو المقبل، وبحد أدنى يتم الدعوة للانتخابات بعد ذلك بـ15 يوما، فور تحديد موعد إجراء عمليات التصويت سيتم وقف كافة أعضاء المجلس المقرر إجراء التصويت على مقاعدهم، ممن أنهوا فترتهم القانونية بعضوية المجلس تلقائيا.