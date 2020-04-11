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نقابة الأطباء تبدأ غدا صرف قروض لـ100 طبيب بعد فوزهم بالقرعة

السبت، 11 أبريل 2020 01:00 ص
نقابة الأطباء تبدأ غدا صرف قروض لـ100 طبيب بعد فوزهم بالقرعة نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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تبدأ النقابة العامة للأطباء، اعتبارا من غدا الأحد، صرف "قرض الطبيب" لـ100 من الأطباء والذين فازوا بالقرعة العلنية، التى أجرتها النقابة، حيث تم اختيار 100 طبيب أساسى، و100 طبيب آخرين كاحتياطى .
 
ومن المقرر أن تستمر النقابة فى صرف القروض، للأسماء الفائزة، بحد أقصي الخميس 23 أبريل 2020، من الساعه 9 صباحا وحتي 2 بعد الظهر، لافته إلى أنه في حالة عدم التقدم حتي ذلك التاريخ سيتم الاختيار من بين الأطباء الاحتياطين بأولوية الترتيب، مطالبة الفائزين بسرعة التوجه لقسم القروض بالنقابة العامة لبدء إجراءات الحصول علي القرض.
 
يذكر ان النقابة العامة للاطباء سبق وان اعلنت عن قرض حسن "بدون فوائد" قيمته 50 الف جنيه لعدد 100 طبيب او طبيبة شابة، على أن يُسدد القرض على 38 شهرا، ويتم اختيار 100 طبيب أو طبيبة بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط.
 
وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، انه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، والظروف الصعبة للأطباء بصفة خاصة، وتنفيذا لقرار البنك المركزى المصرى بالسماح بتأجيل أقساط السيارات، فقد قررت النقابة السماح للأطباء الراغبين في تأجيل سداد أقساط السيارات من المشتركين في مشروع قرض السيارات بالنقابة بتأجيل عدد 5 أقساط لمدة 5 أشهر، تبدأ من شهر أبريل 2020، وحتى شهر أغسطس 2020 المقبل.
 
وأضافت النقابة: علي أن ينتظم الطبيب في استكمال سداد الأقساط اعتبارا من شهر سبتمبر 2020 القادم . مع الإحاطة بأنه - وطبقا لقرار البنك المركزي - بتحميل العملاء للتكلفة الإضافية المترتبة علي التأجيل مع إعفائهم من غرامات التأخير والمصاريف ، فسوف يتم احتساب التكلفة الخاصة بتأجيل تلك الأقساط لكل طبيب علي حده ، بحيث يتم تقسيم هذه الأقساط المقرر تأجيلها بتكلفتها الإضافية علي باقي الأقساط المستحقة علي الطبيب .
 
 

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